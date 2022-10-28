Судья матча «Оренбург» – «Факел» допустил пять ошибок (Игорь Федотов)

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи матча 15-го тура «Оренбург» – «Факел» (4:1) Евгения Кукуляка. Обнаружены пять ошибок.
- 35-я минута – не показал желтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру (– 0,1 балла от оценки)
- 36-я минута – не показал желтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру (– 0,1)
- 67-я минута – не показал желтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру (– 0,1)
- 69-я минута – не показал прямую красную карточку игроку «Факела» (смотрел VAR и принял неверное решение, показал желтую карточку) (– 1,0)
- 80-я минута – не назначил 11-метровый удар в ворота «Факела» (назначил после просмотра VAR) (-0,5)
Оценка за матч от Федотова – 6,6 (считается низкой).
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова