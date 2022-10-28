Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Судья матча «Оренбург» – «Факел» допустил пять ошибок (Игорь Федотов)

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи матча 15-го тура «Оренбург»«Факел» (4:1) Евгения Кукуляка. Обнаружены пять ошибок.

    • 35-я минута – не показал желтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру (– 0,1 балла от оценки)
    • 36-я минута – не показал желтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру (– 0,1)
    • 67-я минута – не показал желтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру (– 0,1)
    • 69-я минута – не показал прямую красную карточку игроку «Факела» (смотрел VAR и принял неверное решение, показал желтую карточку) (– 1,0)
    • 80-я минута – не назначил 11-метровый удар в ворота «Факела» (назначил после просмотра VAR) (-0,5)

    Оценка за матч от Федотова – 6,6 (считается низкой).

    Новости по теме
    Федотов считает, что Кукуляк должен был отменить первый гол «Зенита» в ворота «Сочи» 8
    Федотов: «Пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Локомотивом» выдуман» 7
    Федотов назвал лучшего арбитра РПЛ по итогам 13 туров 1
    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +499

      7:1 7 минут назад

      можно эту мерзкую гниду вообще не публиковать? сами же разгоняете ему ИЦ, этот скот скоро зазвездится окончательно, станет искать с лупой гвно даже в собственном гвне в унитазе, лишь бы запилить очередной пост про гвно, с умным типа е**льником - а вы продолжите цитировать ради кликов. в итоге окончательно с катушек съедет, мразь блевотная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Болотоход 40 минут назад

      Все в пользу газпрома!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11