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    • Федотов ответил, правильно ли Карасев отменил гол «Краснодара» на 87-й минуте матча с «Рубином»

    Федотов ответил, правильно ли Карасев отменил гол «Краснодара» на 87-й минуте матча с «Рубином»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал отмену гола «Краснодара» на 87-й минуте матча 15-го тура против «Рубина» (1:1).

    «Правильное решение принимает VAR в лице Павла Кукуяна и приглашает Сергея Карасeва на просмотр пропуска нарушения, после чего был забит гол в ворота команды «Рубин».

    Арбитр был перекрыт игроками и не мог оценить правильно нарушение правил. Но мог помочь второй ассистент.

    Правильное решение: отмена гола, ж.к игроку команды «Краснодар» за грубую игру», – написал Федотов.

    • «Краснодар» уступал по ходу встречи.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в лиге.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    10.11.2024 21:56
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    Комментарии (16)
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    Январь 59
    1731265682
    Игра в мяч, это желтая карточка? Ну ну. А если бы это Клаудинье сыграл в мяч и потом Касьера забил гол?
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1731265701
    Очевидная грубая игра. О чём тут спорить-то?...
    Ответить
    Дуремар
    1731265788
    Карасев = клоун!
    Ответить
    Интерес
    1731265867
    Всё правильно.Нечего копыта задирать.
    Ответить
    Max-Min-vkontakte
    1731266227
    Большая заслуга в сегодняшнем успехе Рубина принадлежит K&K (Карасёву и Кукуяну)
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    ivany4
    1731266720
    Отмена гола правильная, и без ВАРа было ясно. А вот сколько "неверных" свистков против быков было сделано?? Никто не посчитал??!!
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    Айболид
    1731267096
    Хряковский ручной федотка супротив Краснодару глаголитъ . Срамъ !
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1731268570
    Все правильно
    Ответить
    Валя Ромашина
    1731270514
    Все судьи будут играть против Краснодара что бы не дать оторваться от зенита . Зенит ужа давно назначен чемпионом .
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