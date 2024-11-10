Федотов ответил, правильно ли Карасев отменил гол «Краснодара» на 87-й минуте матча с «Рубином»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал отмену гола «Краснодара» на 87-й минуте матча 15-го тура против «Рубина» (1:1).

«Правильное решение принимает VAR в лице Павла Кукуяна и приглашает Сергея Карасeва на просмотр пропуска нарушения, после чего был забит гол в ворота команды «Рубин».

Арбитр был перекрыт игроками и не мог оценить правильно нарушение правил. Но мог помочь второй ассистент.

Правильное решение: отмена гола, ж.к игроку команды «Краснодар» за грубую игру», – написал Федотов.

«Краснодар» уступал по ходу встречи.

Команда лидирует в РПЛ.

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в лиге.

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