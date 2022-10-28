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Агент Николича сообщил, планирует ли тренер возвращаться в Россию

28 октября 2022, 19:45

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, сообщил, что серб готов к возвращению в РПЛ.

– Вернется ли Марко к тренерской деятельности зимой? Он уже готов работать, посмотрим, как все закончится. Что касается предложений, уже долго ни с кем не говорили. И это нормально.

– Реальный вариант был только с «Пармой»?

– Было много команд, но Марко решил, что этот год будет отдыхать. У него первый серьезный отпуск за 15-16 лет. Надо это тоже понимать. Но Николич точно вернется обратно в Россию, он очень полюбил страну.

  • Николич был в «Локо» в 2020-2021 годах.
  • С сербом клуб выиграл Кубок России.
  • Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
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