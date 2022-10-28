Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Николича сообщил, планирует ли тренер возвращаться в Россию

    Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, сообщил, что серб готов к возвращению в РПЛ.

    – Вернется ли Марко к тренерской деятельности зимой? Он уже готов работать, посмотрим, как все закончится. Что касается предложений, уже долго ни с кем не говорили. И это нормально.

    – Реальный вариант был только с «Пармой»?

    – Было много команд, но Марко решил, что этот год будет отдыхать. У него первый серьезный отпуск за 15-16 лет. Надо это тоже понимать. Но Николич точно вернется обратно в Россию, он очень полюбил страну.

    • Николич был в «Локо» в 2020-2021 годах.
    • С сербом клуб выиграл Кубок России.
    • Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

    Новости по теме
    Шалимов не исключил, что «Локомотив» вылетит из РПЛ 2
    «Афера века». Корнеев – о трансфере Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» 1
    Корнеев: «Рангник потратил 40 миллионов на неликвидных игроков и просто сбежал из «Локо» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11