Терюшков: «Кто-то целенаправленно разрушает «Химки». Провожу расследование»

Бывший член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что подмосковный клуб целенаправленно разрушают.

— Ознакомился с рядом ваших последних высказываний. Правильно ли считать, что, по вашей версии, на «Химки» есть определенный «заказ» — как по спортивной линии, так и по линии СМИ?

— Я могу однозначно сказать о той истории, которую я наблюдаю. Наверное, ФК «Химки» и в прошлом сезоне был неугоден…

— Неугоден кому, объясните?

— … и то, что он остался в РПЛ, это тоже большая победа, победа коллектива.

И те манипуляции, которые пошли после сезона — а я считаю их манипуляциями — что эффективная команда спортивного менеджмента во главе с Сергеем Юраном, который собирал ее и вел к победам, была дискредитирована и ребята покинули футбольный клуб.

Пришел тренер, который не имел практики — работы с клубами премьер‑лиги, что точно. Все это говорило о том, что кто‑то целенаправленно разрушал структуру ФК «Химки» и сейчас продолжает этим заниматься.

— Можете назвать, кто это, что?

— Называть никого не буду, это останется у меня. Я для себя это расследование провожу. Понимание, в принципе, есть.