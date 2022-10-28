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    Терюшков: «Кто-то целенаправленно разрушает «Химки». Провожу расследование»

    Бывший член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что подмосковный клуб целенаправленно разрушают.

    — Ознакомился с рядом ваших последних высказываний. Правильно ли считать, что, по вашей версии, на «Химки» есть определенный «заказ» — как по спортивной линии, так и по линии СМИ?

    — Я могу однозначно сказать о той истории, которую я наблюдаю. Наверное, ФК «Химки» и в прошлом сезоне был неугоден…

    — Неугоден кому, объясните?

    — … и то, что он остался в РПЛ, это тоже большая победа, победа коллектива.

    И те манипуляции, которые пошли после сезона — а я считаю их манипуляциями — что эффективная команда спортивного менеджмента во главе с Сергеем Юраном, который собирал ее и вел к победам, была дискредитирована и ребята покинули футбольный клуб.

    Пришел тренер, который не имел практики — работы с клубами премьер‑лиги, что точно. Все это говорило о том, что кто‑то целенаправленно разрушал структуру ФК «Химки» и сейчас продолжает этим заниматься.

    — Можете назвать, кто это, что?

    — Называть никого не буду, это останется у меня. Я для себя это расследование провожу. Понимание, в принципе, есть.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Терюшков покинул «Химки» в этом месяце.
    • Команда не побеждает с 7 августа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +181

      Непутриот 21 минуту назад

      Депутата терюшкова надо проверить по факту его разрушения Химок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6817

      Беспонтий 1 час назад

      на терюшкове "целенаправленно" горит
      шапка
      и как красиво
      дымится
      депутата ксива

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