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    «Весна предстоит напряженная. И, надеюсь, долгая». Черчесов – о планах «Ференцвароша»

    Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о планах клуба на первую половину 2023-го года.

    – Знаю, что вы – человек, который всегда смотрит вперед. Что дальше?

    – Через пару дней у нас игра в чемпионате. Потом – «Трабзонспор». 13 ноября последний матч в круге – после этого отправим народ в сборные.

    Надеюсь, Лайдуни и братья Ммаэ попадут в окончательные заявки своих национальных команд – Туниса и Марокко. Будем болеть за них на чемпионате мира.

    Команду мы решили не держать. Отпустим футболистов и перед Новым годом соберем на десять дней. После, во время Рождества и Нового года, еще раз отпустим.

    А 4 января встретимся снова. В итоге люди отдохнут три с половиной недели, а потом еще десять дней – для них это будет полезно.

    Первый сбор проведем недалеко отсюда, а в январе отправимся в Турцию или Испанию, где сыграем несколько контрольных матчей.

    Так как мы не участвуем в первом раунде плей-офф Лиги Европы, а сразу попали в 1/8 финала, у нас открывается два окна – уже в четверг обсуждали эту ситуацию, обязательно спланируем подготовку правильно.

    Весна предстоит напряженная. И, надеюсь, долгая.

    • «Ференцварош» досрочно выиграл группу Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
    • Для венгерского клуба это первый за 47 лет выход в плей-офф еврокубков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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