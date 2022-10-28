«Весна предстоит напряженная. И, надеюсь, долгая». Черчесов – о планах «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о планах клуба на первую половину 2023-го года.
– Знаю, что вы – человек, который всегда смотрит вперед. Что дальше?
– Через пару дней у нас игра в чемпионате. Потом – «Трабзонспор». 13 ноября последний матч в круге – после этого отправим народ в сборные.
Надеюсь, Лайдуни и братья Ммаэ попадут в окончательные заявки своих национальных команд – Туниса и Марокко. Будем болеть за них на чемпионате мира.
Команду мы решили не держать. Отпустим футболистов и перед Новым годом соберем на десять дней. После, во время Рождества и Нового года, еще раз отпустим.
А 4 января встретимся снова. В итоге люди отдохнут три с половиной недели, а потом еще десять дней – для них это будет полезно.
Первый сбор проведем недалеко отсюда, а в январе отправимся в Турцию или Испанию, где сыграем несколько контрольных матчей.
Так как мы не участвуем в первом раунде плей-офф Лиги Европы, а сразу попали в 1/8 финала, у нас открывается два окна – уже в четверг обсуждали эту ситуацию, обязательно спланируем подготовку правильно.
Весна предстоит напряженная. И, надеюсь, долгая.
- «Ференцварош» досрочно выиграл группу Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
- Для венгерского клуба это первый за 47 лет выход в плей-офф еврокубков.