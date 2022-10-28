Романцев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о Гильермо Абаскале, который сейчас возглавляет московскую команду.

– Самое главное, что удалось сделать Абаскалю для перемен в игре «Спартака»?

– Пожалуй, то, что испанец сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось – его профессиональный секрет.

Но то, что после двух поражений подряд, от «Зенита» и «Ростова», команда не посыпалась, а встала на ноги и заиграла, говорит о первых признаках появления у нее победного характера.

Пример тому – матч в Нижнем, в котором спартаковцы уступали в счете, но вырвали победу. А провалив первый тайм с ЦСКА, после перерыва смогли развернуть игру в свою сторону.

Я уже говорил, что у Абаскаля подобрался крепкий состав во главе с опытными Джикией, Промесом, Соболевым, Николсоном. Похоже, компанию им сможет составить и нестандартный в решениях Зиньковский.

При этом испанец не забывает и о молодежи. С «Химками» дал возможность показать себя Денисову, Маслову, Классену, Пруцеву, Зорину, Мелешину. Самому старшему из них 22 года, а Зорину с Мелешиным, отец которого играл у меня, по 18.

И сын Алексея – одна из надежд завтрашнего «Спартака». Не хочу обсуждать тему реальности соперничества с «Зенитом» в этом сезоне. Но готов повторить еще раз – нынешний «Спартак» вполне способен завершить чемпионат в призерах.