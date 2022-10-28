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    Романцев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о Гильермо Абаскале, который сейчас возглавляет московскую команду.

    – Самое главное, что удалось сделать Абаскалю для перемен в игре «Спартака»?

    – Пожалуй, то, что испанец сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось – его профессиональный секрет.

    Но то, что после двух поражений подряд, от «Зенита» и «Ростова», команда не посыпалась, а встала на ноги и заиграла, говорит о первых признаках появления у нее победного характера.

    Пример тому – матч в Нижнем, в котором спартаковцы уступали в счете, но вырвали победу. А провалив первый тайм с ЦСКА, после перерыва смогли развернуть игру в свою сторону.

    Я уже говорил, что у Абаскаля подобрался крепкий состав во главе с опытными Джикией, Промесом, Соболевым, Николсоном. Похоже, компанию им сможет составить и нестандартный в решениях Зиньковский.

    При этом испанец не забывает и о молодежи. С «Химками» дал возможность показать себя Денисову, Маслову, Классену, Пруцеву, Зорину, Мелешину. Самому старшему из них 22 года, а Зорину с Мелешиным, отец которого играл у меня, по 18.

    И сын Алексея – одна из надежд завтрашнего «Спартака». Не хочу обсуждать тему реальности соперничества с «Зенитом» в этом сезоне. Но готов повторить еще раз – нынешний «Спартак» вполне способен завершить чемпионат в призерах.

    • Абаскаль летом возглавил «Спартак» вместо Паоло Ваноли.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ, уступая только «Зениту».
    • В Кубке России в активе москвичей 4 победы в 4 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6806

      Беспонтий 12 минут назад

      "– Пожалуй, то, что испанец сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. "
      ну больше и не надо слов
      это так

      2
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    • ...
      Рейтинг: +381

      rac531 15 минут назад

      РОМАНЦЕВ
      «Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой» — «РИА Новости». 2022-06-10

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