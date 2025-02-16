Бышовец оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что у «Спартака» есть хорошие шансы завоевать золотые медали в этом сезоне.

«Спартаку» было необходимо усилить и продублировать отдельные позиции. Мне кажется, что центральная зона обороны тоже должна быть продублирована.

Что касается атаки, то в команде сейчас достаточно футболистов хорошего уровня с яркой индивидуальностью. Тут можно говорить про Барко, Угальде и даже Мартинса, который удачно поддерживает атаку.

Возможно, оправдано, что против «Зенита» Станкович решил сыграть не основным составом, чтобы не играть на фоне усталости. Во втором тайме «Спартак» реабилитировался и владел инициативой. Организация игры у «Спартака» хорошая.

Что касается рекордных покупок «Спартака», то тут дело в Станковиче. Это амбициозный тренер, что видно по его отношению. У него есть все основания, чтобы добиться результата.

Максимальный результат, победа – это кредо бывших футболистов. А максимальный результат – это чемпионство. Команда сохраняет хорошие перспективы на это. Думаю, это задача для Станковича.

Поэтому чего размениваться, если клуб может приобрести игроков, которые повлияют на качество и результат. У Станковича есть вкус на футболистов. К тому же усиления – это повышение уровня конкуренции», – сказал Бышовец.