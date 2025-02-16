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Бышовец оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что у «Спартака» есть хорошие шансы завоевать золотые медали в этом сезоне.

«Спартаку» было необходимо усилить и продублировать отдельные позиции. Мне кажется, что центральная зона обороны тоже должна быть продублирована.

Что касается атаки, то в команде сейчас достаточно футболистов хорошего уровня с яркой индивидуальностью. Тут можно говорить про Барко, Угальде и даже Мартинса, который удачно поддерживает атаку.

Возможно, оправдано, что против «Зенита» Станкович решил сыграть не основным составом, чтобы не играть на фоне усталости. Во втором тайме «Спартак» реабилитировался и владел инициативой. Организация игры у «Спартака» хорошая.

Что касается рекордных покупок «Спартака», то тут дело в Станковиче. Это амбициозный тренер, что видно по его отношению. У него есть все основания, чтобы добиться результата.

Максимальный результат, победа – это кредо бывших футболистов. А максимальный результат – это чемпионство. Команда сохраняет хорошие перспективы на это. Думаю, это задача для Станковича.

Поэтому чего размениваться, если клуб может приобрести игроков, которые повлияют на качество и результат. У Станковича есть вкус на футболистов. К тому же усиления – это повышение уровня конкуренции», – сказал Бышовец.

  • В финале Зимнего Кубка РПЛ 11 февраля «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:0.
  • Красно-белые занимают 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» и «Зенита» на два балла.

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Источник: Legalbet

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16.02.2025 18:41
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Комментарии (3)
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zigbert
1739724864
Довольно взвешенная оценка ситуации. К Бышовцу стоит прислушаться.
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...короче
1739725161
...всё это правильно сказано про усиление, дублирование, лидеров, стремлении и т.д. и т.п... Если не принимать во внимание, что по факту, из-за длительного перерыва, начинается, практически, новый чемпионат и такого у Станковича и его штаба в тренерских карьерах не было, если я ни чего не путаю. А его оппоненты в этом перерыве уже, как рыба в воде...
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