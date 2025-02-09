Червиченко ответил, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил тренеров Олега Романцева и Сергея Семака.

«На мой взгляд, Романцев своей эпохи гораздо лучше Семака этой эпохи.

Почему? «Спартак» играл в уникальный футбол. Были сумасшедшие наигровки, взаимопонимание, чувство мяча, понимание позиций. То есть то, что дает тренер.

Семак же просто не портит то, что ему дали. Он просто не дает дорогим шикарным игрокам обосраться.

Романцев брал непонятных игроков и вытаскивал из них все что можно. Делал из сомнительных футболистов богов. В этом плане Романцев на несколько градаций выше Семака», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.