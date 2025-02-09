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  • Червиченко ответил, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак

Червиченко ответил, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил тренеров Олега Романцева и Сергея Семака.

«На мой взгляд, Романцев своей эпохи гораздо лучше Семака этой эпохи.

Почему? «Спартак» играл в уникальный футбол. Были сумасшедшие наигровки, взаимопонимание, чувство мяча, понимание позиций. То есть то, что дает тренер.

Семак же просто не портит то, что ему дали. Он просто не дает дорогим шикарным игрокам обосраться.

Романцев брал непонятных игроков и вытаскивал из них все что можно. Делал из сомнительных футболистов богов. В этом плане Романцев на несколько градаций выше Семака», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Романцев со «Спартаком» 9 раз становился чемпионом.
  • Семак привел «Зенит» к 6 чемпионствам подряд.
  • Романцев уже не тренирует.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (31)
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Номэд
1739091869
Сельдерей, как тренер, там и не нужен. Игроки сами всё делают.
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Литейный 4 (returned)
1739092731
Романцеву в лихии 90 скупали всех лучших российских игроков. Когда вся страна влачила жалкое существование и клубы еле выживали, спартак жировал. Это самое позорное время в чемпионате.
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grb651
1739092849
Это как сравнить хороший сочный шашлык с пучком петрушки)) Кому шашлык а кто и петрушкой обойдется)))
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БеZуМныЙ
1739093822
Без бромонтана не было бы чемпионства у хрюш.
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slavа0508
1739094470
Романцев строил команду . наигрывал . воспитывал и развивал игроков ...А Семак то что ???Главная задача заполнить заявку на матч ...
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Интерес
1739095529
Разные эпохи,разные команды,разные условия.А Червиченко которое десятилетие пытается разгадать вечную загадку :Кто сильнее-слон,или кит?
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TOMSON
1739097200
Это кто в Спартаке 90х был сомнительным игроком?
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ss21
1739098787
Главный тренер Зенита переводчик с португальского. Семак может и тренировал пару лет в Уфе и на этом точка. Тогда Сергей играл в компактный футбол с надеждой на контратаку.
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Geor-1975
1739099274
Кто воочию видел игру Спартака при Романцеве тот меня поймёт. Даже сравнивать нельзя. Небо и земля.
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Гор--google
1739102392
Романцева можно только сравнивать с Сёминым,ну ещё с Бердыевым,на конец с Газаевым,с натяжкой правда.А при чём тут думая фигура семака? Он никто.Примерно одного уровня с Черчксовым.
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