Раскрыта причина уходов Романцева из сборной России в 1996-м и 2002-м годах

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов заявил о сложности совмещения работы в клубе и сборной.

«Мне было тяжело совмещать работу в клубе и сборной. По этой же причине в свое время Олег Романцев ушел из национальной команды. Карпин же сейчас тоже говорит, что ему тоже сложно тренировать «Ростов» и сборную России. Но Валерий Георгиевич молодой еще…

А так, свободного времени совсем не остается. Но пауза же в работе какая-то должна быть, потому что нервы всегда на пределе. Да и в целом, тренер клуба и тренер сборной – это две разные профессии. Не случайно, что нигде в мире нет такой практики.

С другой стороны, сейчас российские команды не выступает в турнирах УЕФА и ФИФА, поэтому чуть проще, наверное», – сказал Тарханов.