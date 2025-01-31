Раскрыта причина уходов Романцева из сборной России в 1996-м и 2002-м годах

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов заявил о сложности совмещения работы в клубе и сборной.
«Мне было тяжело совмещать работу в клубе и сборной. По этой же причине в свое время Олег Романцев ушел из национальной команды. Карпин же сейчас тоже говорит, что ему тоже сложно тренировать «Ростов» и сборную России. Но Валерий Георгиевич молодой еще…
А так, свободного времени совсем не остается. Но пауза же в работе какая-то должна быть, потому что нервы всегда на пределе. Да и в целом, тренер клуба и тренер сборной – это две разные профессии. Не случайно, что нигде в мире нет такой практики.
С другой стороны, сейчас российские команды не выступает в турнирах УЕФА и ФИФА, поэтому чуть проще, наверное», – сказал Тарханов.
- Романцев дважды возглавлял сборную России – в 1994-1996 и 1998-2002 годах.
- Параллельно тренер работал в «Спартаке».
- Сейчас Романцев занимает пост советника в «Пари НН».