Семин: «С Месси, Мбаппе и Неймаром команда Черчесова играла бы в финале Лиги чемпионов»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о Станиславе Черчесове.

«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает.

С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов.

Станислав Саламович – хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию.

Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец», – сказал Семин.