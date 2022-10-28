Семин: «С Месси, Мбаппе и Неймаром команда Черчесова играла бы в финале Лиги чемпионов»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о Станиславе Черчесове.
«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает.
С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов.
Станислав Саламович – хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию.
Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец», – сказал Семин.
- «Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно выиграл группу Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
- Для венгерского клуба это первый за 47 лет выход в плей-офф еврокубков.
Источник: «РБ Спорт»