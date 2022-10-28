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    Семин: «С Месси, Мбаппе и Неймаром команда Черчесова играла бы в финале Лиги чемпионов»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о Станиславе Черчесове.

    «Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает.

    С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов.

    Станислав Саламович – хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию.

    Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец», – сказал Семин.

    • «Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно выиграл группу Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
    • Для венгерского клуба это первый за 47 лет выход в плей-офф еврокубков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11104

      alex1951 1 час назад

      Когда этим звездам будет под 50 ,может и польстяться на Ферецварош)))

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