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Сергеев назвал чемпионаты, в которых хотел бы поиграть

27 октября 2022, 19:41
2

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, где в Европе ему интересно было бы выступать.

– В какой чемпионат ты хотел бы уехать?

– Германия нравится, Италия. Они играют в интересный атакующий футбол, не сидят в обороне. Франция тоже. Любой топ-чемпионат.

– Готов ли поехать в команду, которая находится на 15-м месте во Франции и борется за выживание?

– Интересно было бы в целом попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. А так, зависит от команды.

В какой футбол она играет, какой состав. Место в таблице не всегда имеет значение.

– Предложений еще не было?

– Из европейского топ-чемпионата не было. Да и вообще, последнее приходило от «Зенита».

  • В этом сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» действует до 2025 года.
  • Рыночная стоимость 27-летнего форварда – 4 миллиона евро.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сергеев Иван
Комментарии (2)
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alp
1666895960
Сергеев, как и любой другой игрок РПЛ, хорош только для РПЛ. для европы слишком медленный в мысли и технике..
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zigbert
1666939643
Попробовать поиграть в топовом чемпионате конечно можно но закрепиться в нем вряд ли.
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