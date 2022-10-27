Сергеев назвал чемпионаты, в которых хотел бы поиграть

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, где в Европе ему интересно было бы выступать.
– В какой чемпионат ты хотел бы уехать?
– Германия нравится, Италия. Они играют в интересный атакующий футбол, не сидят в обороне. Франция тоже. Любой топ-чемпионат.
– Готов ли поехать в команду, которая находится на 15-м месте во Франции и борется за выживание?
– Интересно было бы в целом попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. А так, зависит от команды.
В какой футбол она играет, какой состав. Место в таблице не всегда имеет значение.
– Предложений еще не было?
– Из европейского топ-чемпионата не было. Да и вообще, последнее приходило от «Зенита».
- В этом сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость 27-летнего форварда – 4 миллиона евро.
Источник: «Р-Спорт»