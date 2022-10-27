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    Сергеев назвал чемпионаты, в которых хотел бы поиграть

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, где в Европе ему интересно было бы выступать.

    – В какой чемпионат ты хотел бы уехать?

    – Германия нравится, Италия. Они играют в интересный атакующий футбол, не сидят в обороне. Франция тоже. Любой топ-чемпионат.

    – Готов ли поехать в команду, которая находится на 15-м месте во Франции и борется за выживание?

    – Интересно было бы в целом попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. А так, зависит от команды.

    В какой футбол она играет, какой состав. Место в таблице не всегда имеет значение.

    – Предложений еще не было?

    – Из европейского топ-чемпионата не было. Да и вообще, последнее приходило от «Зенита».

    • В этом сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость 27-летнего форварда – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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