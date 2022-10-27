Сергеев назвал чемпионаты, в которых хотел бы поиграть

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, где в Европе ему интересно было бы выступать.

– В какой чемпионат ты хотел бы уехать?

– Германия нравится, Италия. Они играют в интересный атакующий футбол, не сидят в обороне. Франция тоже. Любой топ-чемпионат.

– Готов ли поехать в команду, которая находится на 15-м месте во Франции и борется за выживание?

– Интересно было бы в целом попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. А так, зависит от команды.

В какой футбол она играет, какой состав. Место в таблице не всегда имеет значение.

– Предложений еще не было?

– Из европейского топ-чемпионата не было. Да и вообще, последнее приходило от «Зенита».