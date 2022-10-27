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    Юран назвал трех лучших нападающих РПЛ

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран назвал топ-3 нападающих РПЛ в этом сезоне.

    «Нападающих всегда отмечают по забитым мячам. В РПЛ я бы выделил Чалова, Соболева и, может быть, Сергеева. Иван не всегда играет, в отличии от Федора и Александра, но выходя на замену он доказывает, что умеет забивать.

    Вот их троих бы я выделил по первой части чемпионата», — сказал Юран.

    • В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Соболев в 17 матчах забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.
    • У Сергеева 9 мячей и 5 ассистов в 17 играх.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6798

      Semenycch 8 минут назад

      Юран не прав или не совсем прав. В этом сезоне прекрасно играет Владимир Сычевой. Его нужно было упомянуть в первую очередь. А еще, по прежнему на высоком уровне играет Смолов.

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