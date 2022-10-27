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Юран назвал трех лучших нападающих РПЛ

27 октября 2022, 16:00
2

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран назвал топ-3 нападающих РПЛ в этом сезоне.

«Нападающих всегда отмечают по забитым мячам. В РПЛ я бы выделил Чалова, Соболева и, может быть, Сергеева. Иван не всегда играет, в отличии от Федора и Александра, но выходя на замену он доказывает, что умеет забивать.

Вот их троих бы я выделил по первой части чемпионата», — сказал Юран.

  • В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Соболев в 17 матчах забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.
  • У Сергеева 9 мячей и 5 ассистов в 17 играх.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сергеев Иван Чалов Федор Соболев Александр Юран Сергей
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1666879042
Чалов лучший...однозначно!!!!!
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paracetamol
1666880164
Лучший Малколм! А самые красивые голы у Вендела.
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