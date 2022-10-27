Юран назвал трех лучших нападающих РПЛ

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран назвал топ-3 нападающих РПЛ в этом сезоне.

«Нападающих всегда отмечают по забитым мячам. В РПЛ я бы выделил Чалова, Соболева и, может быть, Сергеева. Иван не всегда играет, в отличии от Федора и Александра, но выходя на замену он доказывает, что умеет забивать.

Вот их троих бы я выделил по первой части чемпионата», — сказал Юран.