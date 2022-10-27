Юран назвал трех лучших нападающих РПЛ

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран назвал топ-3 нападающих РПЛ в этом сезоне.
«Нападающих всегда отмечают по забитым мячам. В РПЛ я бы выделил Чалова, Соболева и, может быть, Сергеева. Иван не всегда играет, в отличии от Федора и Александра, но выходя на замену он доказывает, что умеет забивать.
Вот их троих бы я выделил по первой части чемпионата», — сказал Юран.
- В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Соболев в 17 матчах забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.
- У Сергеева 9 мячей и 5 ассистов в 17 играх.
Источник: Sport24