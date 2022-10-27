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    Талалаев заявил, что вернулся к работе. Он пропустил матч с «Ахматом» из-за болезни

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что вернулся к работе.

    • Талалаев пропустил матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом» в Грозном. Официальная причина – болезнь.
    • До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате» 2 года.
    • Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.
    • По одной из версий, «Ахмат» угрожал Талалаеву заблокировать его работу в российском футболе.

    – Мне уже лучше, вчера приступил к работе.

    – Значит, полностью вылечились?

    – По голосу можете слышать. Еще, конечно, не полностью. Все поле пока перекричать не удается. Но, думаю, к матчу станет получше.

    – Со «Спартаком» будете уже на стадионе?

    – Планировал.

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    Источник: «РБ Спорт»

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