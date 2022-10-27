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  • Талалаев заявил, что вернулся к работе. Он пропустил матч с «Ахматом» из-за болезни

Талалаев заявил, что вернулся к работе. Он пропустил матч с «Ахматом» из-за болезни

27 октября 2022, 14:56
2

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что вернулся к работе.

  • Талалаев пропустил матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом» в Грозном. Официальная причина – болезнь.
  • До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате» 2 года.
  • Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.
  • По одной из версий, «Ахмат» угрожал Талалаеву заблокировать его работу в российском футболе.

– Мне уже лучше, вчера приступил к работе.

– Значит, полностью вылечились?

– По голосу можете слышать. Еще, конечно, не полностью. Все поле пока перекричать не удается. Но, думаю, к матчу станет получше.

– Со «Спартаком» будете уже на стадионе?

– Планировал.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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Ziklop
1666886088
от страха пронесло, есть такая болезнь!
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kvm
1666886281
А если Рамзан на матч Со «Спартаком» придёт, то болезнь опять вернётся?
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