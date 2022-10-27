Талалаев заявил, что вернулся к работе. Он пропустил матч с «Ахматом» из-за болезни

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что вернулся к работе.

Талалаев пропустил матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом» в Грозном. Официальная причина – болезнь.

До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате» 2 года.

Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.

По одной из версий, «Ахмат» угрожал Талалаеву заблокировать его работу в российском футболе.

– Мне уже лучше, вчера приступил к работе.

– Значит, полностью вылечились?

– По голосу можете слышать. Еще, конечно, не полностью. Все поле пока перекричать не удается. Но, думаю, к матчу станет получше.

– Со «Спартаком» будете уже на стадионе?

– Планировал.