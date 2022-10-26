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    Тукманов рассказал, при каком условии «Торпедо» может уволить Геркуса

    Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на призыв фанатов клуба уволить с поста нынешнего президента клуба Илью Геркуса.

    — На ваш взгляд, у Геркуса еще велик кредит доверия?

    — До конца осенней части – да. Дальше будет видно. В любом случае акционеры «Торпедо» должны заслушать руководство клуба и тренерский штаб о сегодняшней ситуации и перспективе, если они хотят остаться в премьер-лиге. А если уже смирились с тем, что не сохранят там место, тогда могут увольнять Геркуса и кого угодно.

    Раньше решения принимал директор завода. Сегодня его нет. Завода нет. Есть люди, которым команда досталась в нагрузку. У них же главный актив — это земля. Они строят жилье. Сегодня команда для них даже не на втором, а, может быть, на третьем-четвертом-пятом месте. Их логика, наверное, нефутбольная.

    • «Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Спартак».
    • Геркус возглавил «Торпедо» в августе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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