Тукманов рассказал, при каком условии «Торпедо» может уволить Геркуса

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на призыв фанатов клуба уволить с поста нынешнего президента клуба Илью Геркуса.

— На ваш взгляд, у Геркуса еще велик кредит доверия?

— До конца осенней части – да. Дальше будет видно. В любом случае акционеры «Торпедо» должны заслушать руководство клуба и тренерский штаб о сегодняшней ситуации и перспективе, если они хотят остаться в премьер-лиге. А если уже смирились с тем, что не сохранят там место, тогда могут увольнять Геркуса и кого угодно.

Раньше решения принимал директор завода. Сегодня его нет. Завода нет. Есть люди, которым команда досталась в нагрузку. У них же главный актив — это земля. Они строят жилье. Сегодня команда для них даже не на втором, а, может быть, на третьем-четвертом-пятом месте. Их логика, наверное, нефутбольная.