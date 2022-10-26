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    Фанаты «Торпедо» призвали уволить Геркуса из-за назначения в клуб болельщика «Локомотива»

    Объединение болельщиков «Торпедо» «Запад-5» призвало отправить в отставку президента клуба Илью Геркуса.

    «Еще не закончилась история с вымышленной болезнью Талалаева (а точнее с его проблемами с предыдущим клубом), как Геркус снова облажался и взял на руководящую должность нового сотрудника, и вот тут начинается самое интересное. Новостей на официальных ресурсах клуба, естественно, нет, потому что вся ситуация – настоящий пожар.

    Теперь отвечать за стратегическое развитие «Торпедо» будет Фаттахов Марат – фанат «Локомотива», проработавший в черкизовском клубе 22 года, стоявший у истоков создания вражеской «движухи», о чем он сам неоднократно заявлял в интервью. Это вообще как?!

    Давать оценку моральным качествам человека, согласившегося пойти работать во вражеский клуб, мы не беремся, но слово «принципы» ему явно незнакомо.

    Для нас неприемлемо нахождение данного человека в структуре «Торпедо» на любой должности, так же как неприемлемо то, что клубом руководит человек, который не чтит наши принципы и традиции, ставя себя выше общественного мнения.

    Мы призываем акционеров клуба снять с должностей Геркуса и Фаттахова!» – говорится в заявлении фанатов «Торпедо».

    • «Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Спартак».

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    Источник: телеграм-канал «Запад 5»

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