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    Экс-тренер «Локомотива» Давидс: «Cо стороны могло показаться, что игрокам до ***»

    Экс-тренер «Локомотива» Фадлу Давидс рассказал об отношении футболистов столичного клуба к матчам.

    Ранее полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов высказался о своих одноклубниках: «На некоторых смотришь, им как будто до *** [все равно].

    «Конечно, со стороны могло показаться, что игрокам до *** [все равно]. Когда ты молод и продолжаешь проигрывать, вновь совершаешь ошибки, так может видеться со стороны.

    Но даже когда мы остались в меньшинстве с «Уралом» и проигрывали, мы продолжали верить. И после 0:1, и после 0:2, у нас оставалось качество, чтобы вернуться в игру. Но вопрос в ментальности.

    Возможно, именно об этом говорил Баринов — о том, что даже проигрывая, нужно продолжать пытаться. Но так бывает, когда состав молод», — заявил Давидс.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77

      Стас85 25 минут назад

      Моя пиписка пахнет селедкой

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