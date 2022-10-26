Писарев: «Когда Кокорину было 20 лет, мне казалось, что по таланту он на уровне с Сане и Гнабри»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

— Одним из главных талантов, с кем вы работали в молодежке, это Кокорин. Почему он не стал звездой?

— Когда Саше было 20 лет, мне казалось, что по таланту он одного уровня с Сане, Гнабри (из молодежки Германии). По потенциалу Кокорин был очень сильным футболистом.

И тот же Смолов тоже мог достичь большего, но они поздно повзрослели. Если бы в 20–22 года у них был тот ум, который есть сейчас, тогда бы все сложилось иначе.