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    Писарев: «Когда Кокорину было 20 лет, мне казалось, что по таланту он на уровне с Сане и Гнабри»

    Тренер сборной России Николай Писарев высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    — Одним из главных талантов, с кем вы работали в молодежке, это Кокорин. Почему он не стал звездой?

    — Когда Саше было 20 лет, мне казалось, что по таланту он одного уровня с Сане, Гнабри (из молодежки Германии). По потенциалу Кокорин был очень сильным футболистом.

    И тот же Смолов тоже мог достичь большего, но они поздно повзрослели. Если бы в 20–22 года у них был тот ум, который есть сейчас, тогда бы все сложилось иначе.

    • Кокорин должен вернутся в «Фиорентину» летом.
    • В 7 матчах на Кипре Кокорин забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
    • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +388

      orlovcar 48 минут назад

      легкие большие деньги вскружили голову)

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