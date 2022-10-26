Агент Сутормина: «Алексей неудовлетворен игровым временем в «Зените». Игрок сборной не выходит даже на замену»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из петербургского клуба.

– Есть ли интерес к Алексею со стороны «Ростова»?

– Без комментариев.

– Есть ли интерес со стороны других клубов?

– Это точно без комментариев.

– Был ли разговор с Сергеем Семаком или руководством клуба по ситуации с игровым временем Алексея в «Зените»?

– Пока не было.

– Насколько вероятен уход Алексея зимой, если ситуация с игровым временем не изменится в лучшую сторону?

– Посмотрим какая будет ситуация. Никаких дедлайнов нет. Все будет в режиме диалога. Есть просто неудовлетворенность Алексея и наша игровым временем. Игрок сборной не выходит на поле даже на замену. Нормального амбициозного футболиста это, конечно, не будет устраивать.

Алексей не боится конкуренции и всегда доказывал, что он конкурентоспособен. Как и каждый амбициозный футболист он неудовлетворен.