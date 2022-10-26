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    Агент Сутормина: «Алексей неудовлетворен игровым временем в «Зените». Игрок сборной не выходит даже на замену»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из петербургского клуба.

    – Есть ли интерес к Алексею со стороны «Ростова»?

    – Без комментариев.

    – Есть ли интерес со стороны других клубов?

    – Это точно без комментариев.

    – Был ли разговор с Сергеем Семаком или руководством клуба по ситуации с игровым временем Алексея в «Зените»?

    – Пока не было.

    – Насколько вероятен уход Алексея зимой, если ситуация с игровым временем не изменится в лучшую сторону?

    – Посмотрим какая будет ситуация. Никаких дедлайнов нет. Все будет в режиме диалога. Есть просто неудовлетворенность Алексея и наша игровым временем. Игрок сборной не выходит на поле даже на замену. Нормального амбициозного футболиста это, конечно, не будет устраивать.

    Алексей не боится конкуренции и всегда доказывал, что он конкурентоспособен. Как и каждый амбициозный футболист он неудовлетворен.

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 11 матчах «Зенита».
    • В его активе 562 игровых минуты.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7570

      Томик 34 минуты назад

      "Игрок сборной не выходит на поле даже на замену"? По-моему тут кто-то причину и следствие путает. Лет двадцать назад знакомые снимали квартиру. Захотели сделать ремонт, потому что его не делали лет тридцать, а тут ребенок - захотелось в условном комфорте пожить. Арендодатель сказал, что если сделают за свой счет, то не против. Сделали. Приходит эта женщина - владелец жилплощади и говорит "Я тут с подругами поговорила - аренда квартиры с ТАКИМ ремонтом стоит в два раза дороже."

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