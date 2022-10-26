Гвардиола назвал три причины замены Холанда в перерыве матча с «Боруссией» Д

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил замену форварда Эрлинга Холанда в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Д (0:0).
«Во-первых, я увидел, что Холанд очень устал. Во-вторых, у него была небольшая простуда. В-третьих, он получил по ноге», – сказал Гвардиола.
- Манчестерцы купили Холанда летом у «Боруссии» за 60 миллионов евро.
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов).
- Норвежец с 17 голами в 11 матчах лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.
Источник: твиттер «Матч ТВ»