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    Гвардиола назвал три причины замены Холанда в перерыве матча с «Боруссией» Д

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил замену форварда Эрлинга Холанда в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Д (0:0).

    «Во-первых, я увидел, что Холанд очень устал. Во-вторых, у него была небольшая простуда. В-третьих, он получил по ноге», – сказал Гвардиола.

    • Манчестерцы купили Холанда летом у «Боруссии» за 60 миллионов евро.
    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов).
    • Норвежец с 17 голами в 11 матчах лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1934

      Maxi_7 1 час назад

      Первая причина - это ты, а вторая - все твои мечты...)

      0
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      Рейтинг: +77

      Стас85 > Maxi_7 53 минуты назад

      Моя пиписка пахнет селедкой

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