Гвардиола назвал три причины замены Холанда в перерыве матча с «Боруссией» Д

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил замену форварда Эрлинга Холанда в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Д (0:0).

«Во-первых, я увидел, что Холанд очень устал. Во-вторых, у него была небольшая простуда. В-третьих, он получил по ноге», – сказал Гвардиола.