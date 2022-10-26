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    Карасев сравнил дерби ЦСКА – «Спартак» с финалом чемпионата мира

    Судья РПЛ Сергей Карасев вспомнил свою работу на матче ЦСКА – «Спартак» (2:2) полуторанедельной давности.

    – Вернемся к событиям дерби: можете объяснить, почему отмашка Квинси Промеса – это желтая, а аналогичный фол Никиты Каккоева с «Краснодаром» – красная? При этом Гиорги Шелию в матче со «Спартаком» тоже не удалили, хотя там было похожее нарушение.

    – Не буду сравнивать эти моменты, потому что они схожи только для тех, кто не совсем погружен в судейство. Если понадобится, оценку даст департамент. От себя могу сказать, что в случае с дерби важно делать ставку на статус матча.

    Сейчас начнется чемпионат мира, где на плей-офф останутся только самые топовые арбитры, способные управлять игрой без дисциплинарных санкций. Потому что карточки – последнее, что может быть в судействе. Если ситуация на поле окончательно выходит из-под контроля, то в ход идут желтые и красные.

    Так вот матч ЦСКА и «Спартака» – это как плей-офф, причем ближе к полуфиналу и финалу. Поэтому моей задачей было не перегнуть палку и одинаково трактовать моменты в обе стороны.

    Что касается Промеса, то я посчитал, что в том моменте не было агрессии и чрезмерной силы. Да, движение есть. Да, оно по большей части неспортивное. Но легкое и неакцентированное. Момент пограничный. Однако агрессии я там не увидел и оценил его как неспортивное поведение. Кстати, после этого в матче возникали похожие ситуации, которые я оценивал аналогично.

    • Карасев судит в РПЛ с 2007 года.
    • Москвич судил на ЧМ и Евро.
    • Сейчас Карасев отстранен от международного футбола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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