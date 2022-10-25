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    Экс-тренер Лунева считает, что вратарь будет искать новую команду: «Локо» – идеальный вариант»

    Бывший тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков высказался о будущем голкипера «Байера» Андрея Лунева.

    – Андрей тяжело переживает отсутствие игровой практики? В этом сезоне он сыграл всего один матч.

    – Он переживает. Думаю, что скорее всего он будет искать новую команду. Его возраст – не критический. Но моложе мы не становимся, а время в спорте очень скоротечно.

    – Может, Андрею стоит вернуться в Россию? Здесь он наверняка будет востребован.

    – Я тоже об этом думал. Мы берем только топ-клубы: «Зенит», четыре московские команды («Торпедо» мы не берем) и «Краснодар».

    – «Зенит» точно нет.

    «Спартак» нет. Из этой шестерки более реальный вариант – это «Локомотив». К Гильерме хорошо отношусь, но по всем параметрам Андрюха выше.

    – Андрей не падает духом, что сложилась такая ситуация?

    – Нет. Когда он был в «Уфе», то вообще был третьим вратарем. Но в течение полутора лет я не видел ни одного дня, чтобы он приходил с опущенными руками. Лунев очень сильный духом. Для него нынешняя ситуация не нова.

    Другой вопрос, что когда уже почувствовал вкус побед, было чемпионство, хочется дальше развиваться. Конечно, этого пока у Лунева нет. Думаю, что вариант с «Локомотивом» был бы идеальным для него.

    • Россиянин провел за «Байер» всего один матч в этом сезоне Бундеслиги.
    • Команду недавно возглавил Хаби Алонсо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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