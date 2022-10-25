Отец Хвичи отреагировал на новость о возможном продлении контракта с «Наполи» с двукратным увеличением зарплаты

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал информацию, что клуб планирует заключить новое соглашение с его сыном.
Сообщалось, что неаполитанцы хотят продлить контракт с игроком до 2028 года с увеличением зарплаты в два раза.
«Никто нам ничего не говорил по этому поводу. Сейчас Хвича думает только об игре. Он в курсе рыночных слухов, но на него это никак не влияет», – сказал Кварацхелия-старший.
- «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
- Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- В этом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 15 матчах.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Источник: Football Italia