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    Отец Хвичи отреагировал на новость о возможном продлении контракта с «Наполи» с двукратным увеличением зарплаты

    Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал информацию, что клуб планирует заключить новое соглашение с его сыном.

    Сообщалось, что неаполитанцы хотят продлить контракт с игроком до 2028 года с увеличением зарплаты в два раза.

    «Никто нам ничего не говорил по этому поводу. Сейчас Хвича думает только об игре. Он в курсе рыночных слухов, но на него это никак не влияет», – сказал Кварацхелия-старший.

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    Источник: Football Italia

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