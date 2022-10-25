Отец Хвичи отреагировал на новость о возможном продлении контракта с «Наполи» с двукратным увеличением зарплаты

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал информацию, что клуб планирует заключить новое соглашение с его сыном.

Сообщалось, что неаполитанцы хотят продлить контракт с игроком до 2028 года с увеличением зарплаты в два раза.

«Никто нам ничего не говорил по этому поводу. Сейчас Хвича думает только об игре. Он в курсе рыночных слухов, но на него это никак не влияет», – сказал Кварацхелия-старший.