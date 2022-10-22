«Наполи» готов в два раза увеличить зарплату Хвичи

«Наполи» начал переговоры о продлении контракта с агентами Хвичи Кварацхелии.

Клуб готов в два раза увеличить зарплату грузинского вингера.

Действующий договор между сторонами рассчитан до 2027 года. Игроку предлагают заключить соглашение до лета 2028-го.