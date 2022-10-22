«Наполи» готов в два раза увеличить зарплату Хвичи

«Наполи» начал переговоры о продлении контракта с агентами Хвичи Кварацхелии.
Клуб готов в два раза увеличить зарплату грузинского вингера.
Действующий договор между сторонами рассчитан до 2027 года. Игроку предлагают заключить соглашение до лета 2028-го.
- «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
- Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- В этом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 14 матчах.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Источник: твиттер Даниэле Лонго