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    «Наполи» готов в два раза увеличить зарплату Хвичи

    «Наполи» начал переговоры о продлении контракта с агентами Хвичи Кварацхелии.

    Клуб готов в два раза увеличить зарплату грузинского вингера.

    Действующий договор между сторонами рассчитан до 2027 года. Игроку предлагают заключить соглашение до лета 2028-го.

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    Источник: твиттер Даниэле Лонго

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1135

      САНЁК17 1 час назад

      Хвича не мбаппе, главное интерес к клубу

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