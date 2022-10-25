Сычевой рассказал, с кем из игроков РПЛ хочет обменяться футболками

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, что хочет обменяться футболками с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

— С Акинфеевым как-то пообщались после игры?

— Нет. Я редко с кем-то говорю из соперников после финального свистка. Сразу же иду к трибуне с нашими болельщиками, благодарю их. Поэтому нет времени с кем-то общаться. Да я особо никого и не знаю из российского футбола. Не так давно выступаю в этом чемпионате.

— Значит, и майками ни с кем не обмениваетесь?

— Есть только одна — Малкома.

— Это после 0:8?

— Да. Я не коллекционер маек. Просто так спонтанно получилось.

— Бразилец сразу же согласился?

— Да все нормально прошло. Не было такого, что я у него выпрашивал (смеется). Есть еще желание — поменяться майками с Промесом.