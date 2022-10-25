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    Сычевой рассказал, с кем из игроков РПЛ хочет обменяться футболками

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, что хочет обменяться футболками с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

    — С Акинфеевым как-то пообщались после игры?

    — Нет. Я редко с кем-то говорю из соперников после финального свистка. Сразу же иду к трибуне с нашими болельщиками, благодарю их. Поэтому нет времени с кем-то общаться. Да я особо никого и не знаю из российского футбола. Не так давно выступаю в этом чемпионате.

    — Значит, и майками ни с кем не обмениваетесь?

    — Есть только одна — Малкома.

    — Это после 0:8?

    — Да. Я не коллекционер маек. Просто так спонтанно получилось.

    — Бразилец сразу же согласился?

    — Да все нормально прошло. Не было такого, что я у него выпрашивал (смеется). Есть еще желание — поменяться майками с Промесом.

    • В этом сезоне 26-летний Сычевой забил 13 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Контракт форварда с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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