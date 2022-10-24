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    Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги выигранного матча 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    – Что происходило у вас в раздевалке после сегодняшней победы? Или вы уже привыкли побеждать?

    – К победам привыкнуть невозможно. Лучше победы может быть только следующая победа. Над нами довлел результат. Необходимо было взять эти три очка, и это закрепощало.

    Казалось бы, соперник в меньшинстве, но мы совершали много простых ошибок. Им это позволяло держаться в игре.

    Потом мы организовали гол в свои ворота, это внесло нервозности в игру, но удержали победу и довольны, что три очка у нас есть.

    – Можно ли сказать, что до гола «Крыльев Советов» игра складывалась для «Урала» идеально?

    – Все такие матчи тяжелые, нервозные. Все 90 с плюсом минут держат в напряжении. Мы к концу матча начинаем больше нервничать, к сожалению.

    Надеюсь, что с этими очками мы будем немного успокаиваться и больше контролировать игру в следующих матчах.

    Хотя уровень всех соперников достаточно высокий и концентрацию надо держать.

    • «Урал» одержал 6-ю победу подряд во всех турнирах.
    • Команда поднялась на 10-е место в таблице РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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