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  • Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Крыльями Советов»

Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Крыльями Советов»

24 октября 2022, 21:34
2

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги выигранного матча 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

– Что происходило у вас в раздевалке после сегодняшней победы? Или вы уже привыкли побеждать?

– К победам привыкнуть невозможно. Лучше победы может быть только следующая победа. Над нами довлел результат. Необходимо было взять эти три очка, и это закрепощало.

Казалось бы, соперник в меньшинстве, но мы совершали много простых ошибок. Им это позволяло держаться в игре.

Потом мы организовали гол в свои ворота, это внесло нервозности в игру, но удержали победу и довольны, что три очка у нас есть.

– Можно ли сказать, что до гола «Крыльев Советов» игра складывалась для «Урала» идеально?

– Все такие матчи тяжелые, нервозные. Все 90 с плюсом минут держат в напряжении. Мы к концу матча начинаем больше нервничать, к сожалению.

Надеюсь, что с этими очками мы будем немного успокаиваться и больше контролировать игру в следующих матчах.

Хотя уровень всех соперников достаточно высокий и концентрацию надо держать.

  • «Урал» одержал 6-ю победу подряд во всех турнирах.
  • Команда поднялась на 10-е место в таблице РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Крылья Советов Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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Теркчанин
1666640548
Хороший ход набрал Урал,с победой,а то после ряда поражений в первых турах,создавалось впечатление об явном аутсайдере лиги.
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DeStar
1666643426
урал удивляет. В целом то не найс, потому что начало было люто неуспешное, но 6 побед подряд для урала... нежданчик
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