РПЛ. «Урал» победил «Крылья Советов», выиграв шестой матч подряд

В 14-м туре чемпионата России «Урал» дома взял верх над «Крыльями Советов» – 2:1.

Победный гол в активе 33-летнего Юрия Газинского.

Команда из Екатеринбурга выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах.

«Урал» поднялся на десятое место в таблице РПЛ. «Крылья» опустились на 11-ю строчку.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Каштанов (с пенальти), 26; 2:0 – Газинский, 64; 2:1 – Глушенков, 82.

Удаление: нет – Бейл, 24.

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