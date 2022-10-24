РПЛ. «Урал» победил «Крылья Советов», выиграв шестой матч подряд

Пpoгнозы на фyтбол bet-gp.ru
В 14-м туре чемпионата России «Урал» дома взял верх над «Крыльями Советов» – 2:1.
Победный гол в активе 33-летнего Юрия Газинского.
Команда из Екатеринбурга выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах.
«Урал» поднялся на десятое место в таблице РПЛ. «Крылья» опустились на 11-ю строчку.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Каштанов (с пенальти), 26; 2:0 – Газинский, 64; 2:1 – Глушенков, 82.
Удаление: нет – Бейл, 24.