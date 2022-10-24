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    РПЛ. «Урал» победил «Крылья Советов», выиграв шестой матч подряд

    В 14-м туре чемпионата России «Урал» дома взял верх над «Крыльями Советов» – 2:1.

    Победный гол в активе 33-летнего Юрия Газинского.

    Команда из Екатеринбурга выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах.

    «Урал» поднялся на десятое место в таблице РПЛ. «Крылья» опустились на 11-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каштанов (с пенальти), 26; 2:0 – Газинский, 64; 2:1 – Глушенков, 82.

    Удаление: нет – Бейл, 24.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      gc3 2 минуты назад

      Пpoгнозы на фyтбол bet-gp.ru

      0
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      Рейтинг: +2014

      Bozigit 57 минут назад

      Урал проснулся. Это круто

      1
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      Рейтинг: +23394

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Верняк, Гончаренко завёз бромантан, даже дед Газинский ожил.

      0
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      Рейтинг: +609

      Спартач80 1 час назад

      Жаль...Уралу место в пердиве,с таким презиком...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      garet12222 > Спартач80 39 минут назад

      с таким презиком как ты точно никто не сравнится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2089

      моэм 1 час назад

      После провалов в ЦСКА и Краснодаре думалось что Ганчаренко , как тренеру , пришёл конец ...но нет . жив курилка .

      0
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      Рейтинг: +221

      Теркчанин 1 час назад

      удаления не должно было быть,перемудрили судьи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6725

      Беспонтий 1 час назад

      кто сп.здил багаж шалимова?
      )))

      4
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      Рейтинг: +1028

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Урал ожил при Михалыче....однозначно

      2
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      Рейтинг: +62

      Самайн 2 часа назад

      Кс сриптак растащил, что хотеть от них, играют на максималках. А Урал молодцы, клоуны, которые Гончаренко хаяли, куда-то резко пропали. Даже интересно, вернулся тот Урал, который любил хрюшкам накидывать, и у лидеров очки отбирать?)

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      Рейтинг: +617

      garet12222 2 часа назад

      Урал, с победой! в кои-то веки судья в нашу сторону свистнул.

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