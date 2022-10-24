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  • «Могу поаплодировать клубу!». Терюшков – о священнике на стадионе «Химок»

«Могу поаплодировать клубу!». Терюшков – о священнике на стадионе «Химок»

24 октября 2022, 19:42
3

Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддержал инициативу подмосковного клуба пригласить священника на домашний стадион.

«Могу поаплодировать клубу! Молодцы! Я верующий человек, в этом нет ничего страшного, я поддерживаю это решение.

«Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил.

Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом», – сказал Терюшков.

  • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
  • Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
  • Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (3)
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NewLife
1666637855
А в думе вас тоже окропляют))
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AZ
1666645591
от садыгова клоуна и гогниева гастарбайтера, Химкам нужно избавиться.. А то тут и священник не поможет!
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моэм
1666669084
Опять распелся ... видимо не знает . что священник тайно приезжал сразу после увольнения Юрана на обряд изгнания дьяволов .
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