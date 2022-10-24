«Могу поаплодировать клубу!». Терюшков – о священнике на стадионе «Химок»

Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддержал инициативу подмосковного клуба пригласить священника на домашний стадион.

«Могу поаплодировать клубу! Молодцы! Я верующий человек, в этом нет ничего страшного, я поддерживаю это решение.

«Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил.

Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом», – сказал Терюшков.