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    «Могу поаплодировать клубу!». Терюшков – о священнике на стадионе «Химок»

    Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддержал инициативу подмосковного клуба пригласить священника на домашний стадион.

    «Могу поаплодировать клубу! Молодцы! Я верующий человек, в этом нет ничего страшного, я поддерживаю это решение.

    «Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил.

    Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом», – сказал Терюшков.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
    • Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16022

      NewLife 2 минуты назад

      А в думе вас тоже окропляют))

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