«Могу поаплодировать клубу!». Терюшков – о священнике на стадионе «Химок»

Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддержал инициативу подмосковного клуба пригласить священника на домашний стадион.
«Могу поаплодировать клубу! Молодцы! Я верующий человек, в этом нет ничего страшного, я поддерживаю это решение.
«Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил.
Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом», – сказал Терюшков.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
- Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»