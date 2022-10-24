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    Гаджиев – об обратной замене Мостового: «Тренер в любом случае прав»

    Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал обратную замену полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

    • Футболист вышел на замену на 61-й минуте кубкового матча с «Крыльями Советов» (2:1).
    • На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.
    • Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.

    «Обратная замена – это нормальная рабочая ситуация. Хотя некоторые это воспринимают за какую-то обиду, но я так не считаю. Футболист, который выходит на поле, он должен включаться в процесс сразу.

    Некоторые обижаются на такие ситуации что ведь это профессиональная работа. Все равно нужно выполнять решения тренера.

    Кому-то больше дают играть, кому-то меньше – это все особенности профессионального клуба. Футболист должен играть с первой по 90-ю минуту изо всех своих сил. Он неудачно вошел в игру, но если бы счет был больше, может его не поменяли бы.

    Я считаю, что, в любом случае, тренер прав. Ничего страшного в обратной замене нет», – заявил Гаджиев.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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