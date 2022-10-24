Юран предположил, почему «Спартак» отказался подписывать Пиняева

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал новость о том, что новый спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт заблокировал трансфер форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в столичный клуб.

«Цена на игрока, агентские за игрока, зарплата — столько может быть причин. Пиняеву надо играть, не просто его брать для ротации состава. А кого сажать в «Спартаке»? Чисто спортивный фактор надо учитывать.

То, что он перспективный парень — это несомненно. Однако ему нужно ещe очень много работать. Мы привыкли впереди паровоза кричать, что у нас суперзвезда, а потом через два года человек в Первой лиге играет.

Данные у него сумасшедшие. Если у него есть в голове, что нужно дальше работать по максимуму, то будет очень хороший футболист. Что касается отказа «Спартак», то здесь ряд моментов. Его же не бесплатно собрались забирать. Агент тоже будет просить крепкую зарплату, чтобы получать свой процент.

Если бы у «Спартака» была горящая позиция, что игрок нужен сейчас… Но у них сбалансированный состав: есть игроки для ротации, есть игроки основы. Это всe мои догадки. Пиняеву нужно ещe развиваться, у него есть потенциал», — сказал Юран.