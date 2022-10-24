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  • Юран предположил, почему «Спартак» отказался подписывать Пиняева

Юран предположил, почему «Спартак» отказался подписывать Пиняева

24 октября 2022, 13:37
4

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал новость о том, что новый спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт заблокировал трансфер форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в столичный клуб.

«Цена на игрока, агентские за игрока, зарплата — столько может быть причин. Пиняеву надо играть, не просто его брать для ротации состава. А кого сажать в «Спартаке»? Чисто спортивный фактор надо учитывать.

То, что он перспективный парень — это несомненно. Однако ему нужно ещe очень много работать. Мы привыкли впереди паровоза кричать, что у нас суперзвезда, а потом через два года человек в Первой лиге играет.

Данные у него сумасшедшие. Если у него есть в голове, что нужно дальше работать по максимуму, то будет очень хороший футболист. Что касается отказа «Спартак», то здесь ряд моментов. Его же не бесплатно собрались забирать. Агент тоже будет просить крепкую зарплату, чтобы получать свой процент.

Если бы у «Спартака» была горящая позиция, что игрок нужен сейчас… Но у них сбалансированный состав: есть игроки для ротации, есть игроки основы. Это всe мои догадки. Пиняеву нужно ещe развиваться, у него есть потенциал», — сказал Юран.

  • Рыночная стоимость Пиняева – 1,7 миллиона евро.
  • Он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
  • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Пиняев Сергей Юран Сергей
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1666608186
Сырой он ещё для Спартака.
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oyabun
1666609374
Как показали последние игры, у нас растет своя хорошая молодежь на замену - Зорин, Мелешин, Шитов. Главное их правильно подводить в основу.
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alefreddy
1666627083
по сути все верно подметил да и со здоровьем там были проблемы
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