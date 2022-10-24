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    Эшуорт заблокировал трансфер Пиняева в «Спартак»

    Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт рассматривал вариант с покупкой нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

    Он изучал кандидатуру 17-летнего футболиста в начале октября.

    В итоге англичанин заблокировал переход вингера.

    • Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.
    • Он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
    • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +89

      vadikrew 1 час назад

      По-моему он пришел развалить Спартак трансферами каких-нибудь седриков гогуав, если Пиняев ему так категорически не подходит. И не пишут, что посоветовался с Гильермо, а сам заблокировал.

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      Рейтинг: +33080

      oyabun 1 час назад

      Странное решение. Хотелось бы услышать обоснование.

      1
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      Рейтинг: +736

      АКМ-74У 1 час назад

      Спасибо тебе , Эшуорт, что отказался. И Пиняеву еще расти и расти и Крыльям пользу приносит.

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      Рейтинг: +1058

      qawzsexdr 2 часа назад

      Крылья скоро всём составом будут в Спартаке играть.

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      Рейтинг: +891

      Untitled-1 2 часа назад

      Интересно, почему. Здоровье? Или дорого?

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      Рейтинг: +60

      dragoff 2 часа назад

      он мне уже не нравится... походу понял, что тут агенты сильные и не заработать

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