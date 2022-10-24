Эшуорт заблокировал трансфер Пиняева в «Спартак»

По-моему он пришел развалить Спартак трансферами каких-нибудь седриков гогуав, если Пиняев ему так категорически не подходит. И не пишут, что посоветовался с Гильермо, а сам заблокировал.
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт рассматривал вариант с покупкой нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
Он изучал кандидатуру 17-летнего футболиста в начале октября.
В итоге англичанин заблокировал переход вингера.
- Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.
- Он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
- В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива».