Скоулз посочувствовал тренерам «МЮ». Причина – два игрока клуба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Криштиану Роналду является проблемой для команды. А до этого проблемы в клубе были из-за Поля Погба.

«Сочувствую последним тренерам «МЮ». В команде много лет играл Погба, с которым всегда были проблемы. Сейчас пришел тен Хаг, для которого проблемой стал Роналду.

Проблема еще и в том, что Роналду по-прежнему лучший бомбардир «МЮ», ему нужно будет иногда выходить на поле», – сказал Скоулз.

«МЮ» отстранил Криштиану от тренировок с основой.

Причина – отказ выходить на поле в матче с «Тоттенхэмом».

Возможно, у Роналду проблемы с психологией. Это подтверждает психолог, работавший с ним: они обсуждали неприятности в жизни