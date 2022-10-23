Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Скоулз посочувствовал тренерам «МЮ». Причина – два игрока клуба

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Криштиану Роналду является проблемой для команды. А до этого проблемы в клубе были из-за Поля Погба.

    «Сочувствую последним тренерам «МЮ». В команде много лет играл Погба, с которым всегда были проблемы. Сейчас пришел тен Хаг, для которого проблемой стал Роналду.

    Проблема еще и в том, что Роналду по-прежнему лучший бомбардир «МЮ», ему нужно будет иногда выходить на поле», – сказал Скоулз.

    • «МЮ» отстранил Криштиану от тренировок с основой.
    • Причина – отказ выходить на поле в матче с «Тоттенхэмом».

    Возможно, у Роналду проблемы с психологией. Это подтверждает психолог, работавший с ним: они обсуждали неприятности в жизни

    Новости по теме
    Роналду открыт для трансфера в МЛС 3
    «Челси» готов подписать Роналду зимой 7
    Роналдо не включил Роналду в список великих игроков 4
    Источник: GiveMeSport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2022 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11