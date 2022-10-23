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    «Пусть русский учат». Кузяев – бразильцам из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своих взаимоотношениях с бразильскими игроками петербургской команды.

    За «Зенит» в данный момент выступают семь футболистов из Бразилии.

    - Расскажите о своих взаимоотношениях с бразильцами. Поздравляют они вас как родного. Вне поля общаетесь?

    - Да, стараюсь общаться. Я немного понимаю испанский, пытаюсь его практиковать. Но в плане понимания языка проще общаться с Барриосом и Кассьеррой. С бразильцами немного сложнее – ​у них акценты различные, в этом загвоздка.

    – Следующий шаг – ​португальский язык?

    - Нет, это уже слишком. Пусть следующий шаг они делают – ​русский учат.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    23.10.2022 22:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2950

      Ziklop 1 час назад

      молодца Далер! пора этих засранцев бразильян строить! слабенькие они в игре, в сравнении с Халком, это гавно в европе никому не надо, поэтому в Зените пальцы распускают веером.

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