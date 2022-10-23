«Пусть русский учат». Кузяев – бразильцам из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своих взаимоотношениях с бразильскими игроками петербургской команды.

За «Зенит» в данный момент выступают семь футболистов из Бразилии.

- Расскажите о своих взаимоотношениях с бразильцами. Поздравляют они вас как родного. Вне поля общаетесь?

- Да, стараюсь общаться. Я немного понимаю испанский, пытаюсь его практиковать. Но в плане понимания языка проще общаться с Барриосом и Кассьеррой. С бразильцами немного сложнее – ​у них акценты различные, в этом загвоздка.

– Следующий шаг – ​португальский язык?

- Нет, это уже слишком. Пусть следующий шаг они делают – ​русский учат.