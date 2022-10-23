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    Стали известны составы на матч «Ахмат» – «Торпедо»

    Команды назвали стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Торпедо».

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

    Запасные: Опарин, Ташаев, Журавлев, Нижич, Ибишев, Кадыров, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Иналкаев, Ильин, Агаларов.

    «Торпедо»: Довбня, Самсонов, Смольников, Прошкин, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев.

    Запасные: Бабурин, Кожемякин, Роганович, Шапич, Султонов, Рейхмен, Эркинов, Каймаков, Лаптев, Турищев, Коста.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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