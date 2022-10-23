Стали известны составы на матч «Ахмат» – «Торпедо»

Команды назвали стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Торпедо».

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Журавлев, Нижич, Ибишев, Кадыров, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Иналкаев, Ильин, Агаларов.

«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Смольников, Прошкин, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев.

Запасные: Бабурин, Кожемякин, Роганович, Шапич, Султонов, Рейхмен, Эркинов, Каймаков, Лаптев, Турищев, Коста.