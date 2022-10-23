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  • РПЛ. Дубль Сычевого помог «Оренбургу» сыграть вничью с ЦСКА

РПЛ. Дубль Сычевого помог «Оренбургу» сыграть вничью с ЦСКА

23 октября 2022, 16:00
28

«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в 14-м туре чемпионата России. У хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой, который вышел в лидеры гонки бомбардиров.

ЦСКА проводил матч без дисквалифицированного главного тренера Владимира Федотова. Он смотрел матч с трибуны и руководил по телефону.

Федотов ранее тренировал «Оренбург», выводил команду в РПЛ.

Москвичи поднялись на третье место. «Оренбург» идет девятым.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 7; 1:1 – Сычевой, 18; 1:2 – Гойкович, 20 (в свои ворота); 2:2 – Сычевой, 64 (с пенальти).

«Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин (Воробьев, 73), Вера, Флорентин (Ковалев, 86), Мансилья, Сычевой.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин (Обляков, 27), Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мендес (Яковлев, 86), Медина (Ушаков, 74), Карраскаль (Ермаков, 74), Чалов (Заболотный, 85).

Предупреждения: Гойкович, 79 – Зделар, 63; Гаич, 64; Мойзес, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (28)
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Красногвардейчик
1666530151
Судья Безбородов весь второй тайм искал повод сравнять счёт, и он его нашёл
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Dominator777
1666530172
Зенит-Оренбург-8:0, Оренбург-ЦСКА-2:2. Комментарии о шансе армейцев на чемпионство излишни....
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Дедуктор
1666530315
Отличный матч! Чем то сильно напомнил битвы между середняками АПЛ. Накал, бей-беги, прессинг, скорость. Всё было. Лига РПЛ реально всё более крутой становится. Если так будет играть, хотя бы, половина команд РПЛ, то прогресс лиге обеспечен.
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ruded
1666530399
сычев(ой) зимой в баклан-тиму отправится
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slavа0508
1666530541
Сычевого Зеня . в паузе себе заберёт на скамейку к Сергееву семечки луцкать ....
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житель СПб
1666530941
Не скучный матч - и можно поздравить Оренбург! А ЦСКА продолжает терять очки, и аудио сеанс не помог...
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ySS
1666531533
Правильнее будет, автогол Гойковича позволил гнедым заполучить ничью с газовиками. Матч, конечно, выдался интересным. Командам спасибо.
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portero
1666532089
Оренбург красавцы!!!
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Беспонтий
1666532650
ну какая ещё долбанутая столичная сваха сычевого в зенит посватает? матч обсуждайте
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Fusballer
1666535077
Вот и очередной повод для клинера поржать.
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