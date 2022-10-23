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    РПЛ. Дубль Сычевого помог «Оренбургу» сыграть вничью с ЦСКА

    «Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в 14-м туре чемпионата России. У хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой, который вышел в лидеры гонки бомбардиров.

    ЦСКА проводил матч без дисквалифицированного главного тренера Владимира Федотова. Он смотрел матч с трибуны и руководил по телефону.

    Федотов ранее тренировал «Оренбург», выводил команду в РПЛ.

    Москвичи поднялись на третье место. «Оренбург» идет девятым.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Оренбург – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чалов, 7; 1:1 – Сычевой, 18; 1:2 – Гойкович, 20 (в свои ворота); 2:2 – Сычевой, 64 (с пенальти).

    «Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин (Воробьев, 73), Вера, Флорентин (Ковалев, 86), Мансилья, Сычевой.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин (Обляков, 27), Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мендес (Яковлев, 86), Медина (Ушаков, 74), Карраскаль (Ермаков, 74), Чалов (Заболотный, 85).

    Предупреждения: Гойкович, 79 – Зделар, 63; Гаич, 64; Мойзес, 89.

    Календарь РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +6709

      Беспонтий 31 минуту назад

      ну
      какая ещё долбанутая столичная сваха сычевого в зенит посватает?
      матч обсуждайте

      1
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      Рейтинг: +66251

      portero 40 минут назад

      Оренбург красавцы!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1389

      Дубина 45 минут назад

      Отскок конюшни!
      А Сычевого реально газпром к себе заберет по зиме и на лавку усадит и испортит очередного футболистка! От легенды43 трешку ждал!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +32627

      zra78 > Дубина 44 минуты назад

      100%

      0
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      Рейтинг: +587

      Янвapь 69 49 минут назад

      Поправьте заголовок:
      "Благодаря голу Оренбурга в свои ворота, меринам удалось отскочить от очередного эпического позора"

      1
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      Рейтинг: +5632

      ySS 50 минут назад

      Правильнее будет, автогол Гойковича позволил гнедым заполучить ничью с газовиками.
      Матч, конечно, выдался интересным. Командам спасибо.

      1
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      Рейтинг: +17808

      житель СПб 1 час назад

      Не скучный матч - и можно поздравить Оренбург! А ЦСКА продолжает терять очки, и аудио сеанс не помог...

      0
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      Рейтинг: +5930

      Красногорск_Фан > житель СПб 55 минут назад

      Дальше добрый локомотив. Всех одаривает. Надеюсь смогу в живую посмотреть. Только боюсь что много надо брать валидола

      0
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      Рейтинг: +26481

      slavutiq70 1 час назад

      Сычевого Зеня . в паузе себе заберёт на скамейку к Сергееву семечки луцкать ....

      3
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      Рейтинг: +1299

      Сергей Каспийский 1 час назад

      ЗЕНИТ - Оренбург 8:0
      цска - ОРЕНБУРГ, странная концовка, при счете 2:2, Заболотный не попал в мяч, но попал в голову игрока соперников и .... ПОЧЕМУ ПЕНДАЛЬ не ДАЛИ???
      Так бы Акинфею засадили бы ТРИ банки, он ведь любит статистику!

      3
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      Рейтинг: +1305

      ruded 1 час назад

      сычев(ой) зимой в баклан-тиму отправится

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6704

      sochi-2013 1 час назад

      Кто сказал, что тренера Федотова сделала команда Сочи?
      Может быть он не так уж и не прав?

      1
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      Рейтинг: +2362

      АЛЕКС 58 > sochi-2013 26 минут назад

      Где сейчас твои Сочи? Или завтра после Зенита смотреть будем?

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