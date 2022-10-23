РПЛ. Дубль Сычевого помог «Оренбургу» сыграть вничью с ЦСКА

«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в 14-м туре чемпионата России. У хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой, который вышел в лидеры гонки бомбардиров.

ЦСКА проводил матч без дисквалифицированного главного тренера Владимира Федотова. Он смотрел матч с трибуны и руководил по телефону.

Федотов ранее тренировал «Оренбург», выводил команду в РПЛ.

Москвичи поднялись на третье место. «Оренбург» идет девятым.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 7; 1:1 – Сычевой, 18; 1:2 – Гойкович, 20 (в свои ворота); 2:2 – Сычевой, 64 (с пенальти).

«Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин (Воробьев, 73), Вера, Флорентин (Ковалев, 86), Мансилья, Сычевой.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин (Обляков, 27), Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мендес (Яковлев, 86), Медина (Ушаков, 74), Карраскаль (Ермаков, 74), Чалов (Заболотный, 85).

Предупреждения: Гойкович, 79 – Зделар, 63; Гаич, 64; Мойзес, 89.

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