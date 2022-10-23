Валерий Овчинников дал совет «Пари НН», кого назначить главным тренером

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что в «Пари НН» нужно вернуть на пост главного тренера Александра Кержакова.
– В Нижнем уже есть паника? Все же команда скатилась к зоне стыков.
– В Нижнем паники не бывает. Там без паники люди живут. Бывшие купцы. Их таким делом, как неудача футбольной команды, не пробьешь. А если они там переживают, то пусть Кержакова обратно тренировать зовут. Хотя там в клубе, я знаю, люди гордые. Одно название чего стоит. Так что вряд ли.
- Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов близок к уходу в «Локомотив».
- Кержаков тренировал нижегородцев в прошлом сезоне.
- «Пари НН» в 14-м туре РПЛ проиграл «Краснодару» (0:2).
Источник: «РБ Спорт»