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    Валерий Овчинников дал совет «Пари НН», кого назначить главным тренером

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что в «Пари НН» нужно вернуть на пост главного тренера Александра Кержакова.

    – В Нижнем уже есть паника? Все же команда скатилась к зоне стыков.

    – В Нижнем паники не бывает. Там без паники люди живут. Бывшие купцы. Их таким делом, как неудача футбольной команды, не пробьешь. А если они там переживают, то пусть Кержакова обратно тренировать зовут. Хотя там в клубе, я знаю, люди гордые. Одно название чего стоит. Так что вряд ли.

    • Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов близок к уходу в «Локомотив».
    • Кержаков тренировал нижегородцев в прошлом сезоне.
    • «Пари НН» в 14-м туре РПЛ проиграл «Краснодару» (0:2).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6708

      Беспонтий 2 часа назад

      старый тролль
      лучше новых двух
      при этом не вставая со стула+++)

      1
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      Рейтинг: +703

      SLADE2019 3 часа назад

      Название действительно, нарочно не придумаешь. Как будто рейс самолета объявляют.

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