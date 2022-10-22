В «Локомотиве» ответили, планируют ли приглашать Семина на пост тренера

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что клуб не планирует назначать тренером Юрия Семина.

«Попросим ли помощи Сeмина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.

Мы не уверены, что Сeмин поможет? Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», – сказал Нагорных.