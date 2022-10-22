В «Локомотиве» ответили, планируют ли приглашать Семина на пост тренера

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что клуб не планирует назначать тренером Юрия Семина.
«Попросим ли помощи Сeмина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.
Мы не уверены, что Сeмин поможет? Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», – сказал Нагорных.
- Семин трижды брал с «Локо» РПЛ.
- Сейчас команда идет в зоне переходных матчей.
- Вероятно, «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов из «Пари НН».
Источник: «Чемпионат»