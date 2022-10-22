Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Локомотиве» ответили, планируют ли приглашать Семина на пост тренера

В «Локомотиве» ответили, планируют ли приглашать Семина на пост тренера

22 октября 2022, 23:05
5

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что клуб не планирует назначать тренером Юрия Семина.

«Попросим ли помощи Сeмина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.

Мы не уверены, что Сeмин поможет? Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», – сказал Нагорных.

Еще по теме:
Мостовой обратился к болельщикам «Локомотива» 2
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового 4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нас Много
1666505000
Лучшее новое для Локомотива - это то старое, которое горе-руководители клуба упорно пытаются забыть. Вам, господа, до Палыча, как "до Пекина раком"...
Ответить
zigbert
1666510148
Вообще Локомотиву сейчас лучше найти более молодого тренера но в данный момент можно и рискнуть. Поддержка со стороны болельщиков наверняка будет. И вдруг появится фарт.
Ответить
aleksandr1969
1666511256
Локо нужна шоковая терапия. Иначе мы потеряем команду и скатятся они до Рубина и Уфы.
Ответить
Главные новости
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
2
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
3
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
4
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
9
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
9
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Все новости
Все новости
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
2
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
2
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
8
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
23
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+