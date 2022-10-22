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    В «Локомотиве» ответили, планируют ли приглашать Семина на пост тренера

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что клуб не планирует назначать тренером Юрия Семина.

    «Попросим ли помощи Сeмина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.

    Мы не уверены, что Сeмин поможет? Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», – сказал Нагорных.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.10.2022 23:05
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