Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от аутсайдера «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после поражения от «Ноттингем Форест» в матче 13-го тура АПЛ (0:1).

«Я никогда не видел матча, когда у команды было четыре-пять голевых моментов и не один не был реализован. У Роберто Фирмино, у Вирджила ван Дейка было два-три шанса. Мы должны были заканчивать матч.

Ребята дали бой. У нас было чуть ли не девять моментов, в основном со стандартов. Виноваты только мы», – сказал Клопп.