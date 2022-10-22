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    Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от аутсайдера «Ноттингем Форест»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после поражения от «Ноттингем Форест» в матче 13-го тура АПЛ (0:1).

    «Я никогда не видел матча, когда у команды было четыре-пять голевых моментов и не один не был реализован. У Роберто Фирмино, у Вирджила ван Дейка было два-три шанса. Мы должны были заканчивать матч.

    Ребята дали бой. У нас было чуть ли не девять моментов, в основном со стандартов. Виноваты только мы», – сказал Клопп.

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    Источник: The Telegraph

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