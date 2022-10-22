Мостовой: «Если бы не поездка в Грозный, Талалаев не заболел бы»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на неприезд главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата».
«Конечно, это подозрительно. Если бы игра была не в Грозном и с «Ахматом», то Талалаев бы не заболел», – сказал Мостовой.
- Матч состоится в воскресенье, 23 октября, в 19:00 мск.
- До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате».
- Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.
Источник: «Чемпионат»