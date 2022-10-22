«Зенит» отказался от поездки в Иран из-за политической ситуации в стране

Журналист «СЭ» Георгий Кудинов сообщил об отмене визита «Зенита» в Иран.
«В ноябре у «Зенита» были планы провести несколько дней в Иране и сыграть там контрольный матч.
Однако в связи со сложной политической ситуацией в этой стране поездка в Тегеран в ноябре в итоге не состоится.
Может также не состояться и тренировочный матч против «Црвены Звезды» в Петербурге», – написал инсайдер в телеграм-канале.
- «Зенит» – лидер РПЛ.
- В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.
- Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.
Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова