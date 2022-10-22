«Зенит» отказался от поездки в Иран из-за политической ситуации в стране

Журналист «СЭ» Георгий Кудинов сообщил об отмене визита «Зенита» в Иран.

«В ноябре у «Зенита» были планы провести несколько дней в Иране и сыграть там контрольный матч.

Однако в связи со сложной политической ситуацией в этой стране поездка в Тегеран в ноябре в итоге не состоится.

Может также не состояться и тренировочный матч против «Црвены Звезды» в Петербурге», – написал инсайдер в телеграм-канале.