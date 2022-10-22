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  • «Зенит» отказался от поездки в Иран из-за политической ситуации в стране

«Зенит» отказался от поездки в Иран из-за политической ситуации в стране

22 октября 2022, 12:20
4

Журналист «СЭ» Георгий Кудинов сообщил об отмене визита «Зенита» в Иран.

«В ноябре у «Зенита» были планы провести несколько дней в Иране и сыграть там контрольный матч.

Однако в связи со сложной политической ситуацией в этой стране поездка в Тегеран в ноябре в итоге не состоится.

Может также не состояться и тренировочный матч против «Црвены Звезды» в Петербурге», – написал инсайдер в телеграм-канале.

  • «Зенит» – лидер РПЛ.
  • В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.
  • Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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SLADE2019
1666432047
Если бы это сделал Спартак, сколько визга было бы, типа зас...и хряки. А Зениту стыдненько должно быть. Друзей поддерживать надо.
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vladimir-7
1666432825
Поездка Зенита в Иран не состоится не из-за сложной политической ситуации, а, возможно, из-за гомосексуального изображения Азмуна и Дзюбы в раздевалке команды Зенит. Конечно опасно ехать в Иран, Восток дело тонкое!
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Беспонтий
1666435180
клуб миллионеров явно не является клубом самоубийц какие поездки и перелёты? забыли нехай безбашенные блогеры летают и громят у них там и по профессии основной дела найдутся
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Persona_non_Grata
1666436093
Аполитичное решение ! )
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