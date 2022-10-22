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    «Зенит» отказался от поездки в Иран из-за политической ситуации в стране

    Журналист «СЭ» Георгий Кудинов сообщил об отмене визита «Зенита» в Иран.

    «В ноябре у «Зенита» были планы провести несколько дней в Иране и сыграть там контрольный матч.

    Однако в связи со сложной политической ситуацией в этой стране поездка в Тегеран в ноябре в итоге не состоится.

    Может также не состояться и тренировочный матч против «Црвены Звезды» в Петербурге», – написал инсайдер в телеграм-канале.

    • «Зенит» – лидер РПЛ.
    • В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.
    • Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      sharmareap 7 минут назад

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      Рейтинг: +25856

      vladimir-7 32 минуты назад

      Поездка Зенита в Иран не состоится не из-за сложной политической ситуации, а,
      возможно, из-за гомосексуального изображения Азмуна и Дзюбы в раздевалке команды Зенит. Конечно опасно ехать в Иран, Восток дело тонкое!

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      Рейтинг: +700

      SLADE2019 45 минут назад

      Если бы это сделал Спартак, сколько визга было бы, типа зас...и хряки. А Зениту стыдненько должно быть. Друзей поддерживать надо.

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