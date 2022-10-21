Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семак раскрыл подробности общения с Мостовым после обратной замены в игре с «Крыльями»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что конфликт с полузащитником Андреем Мостовым исчерпан.

    • Футболист вышел на замену на 61-й минуте кубкового матча с «Крыльями Советов» (2:1).
    • На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.
    • Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.

    – Какова ситуация с Андреем Мостовым? Успели ли вы пообщаться вчера после игры или сегодня перед тренировкой?

    – Да, успели пообщаться. И вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Все абсолютно нормально – Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде.

    Эмоции есть у нас у всех – главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше.

    Нас ждет еще шесть непростых матчей, и каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только игроков, но и тренеров.

    Новости по теме
    Тренер академии «Зенита»: «Мостовой осознает, что поступил неправильно. Они с Семаком пожали друг другу руки» 2
    Семак считает ошибкой уход Мостового в раздевалку: «Обязательно с ним поговорю» 5
    Мостовой отказался общаться с журналистами после обратной замены в матче «Зенит» – «Крылья» 7
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11