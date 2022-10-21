Семак раскрыл подробности общения с Мостовым после обратной замены в игре с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что конфликт с полузащитником Андреем Мостовым исчерпан.

Футболист вышел на замену на 61-й минуте кубкового матча с «Крыльями Советов» (2:1).

На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.

Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.

– Какова ситуация с Андреем Мостовым? Успели ли вы пообщаться вчера после игры или сегодня перед тренировкой?

– Да, успели пообщаться. И вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Все абсолютно нормально – Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде.

Эмоции есть у нас у всех – главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше.

Нас ждет еще шесть непростых матчей, и каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только игроков, но и тренеров.