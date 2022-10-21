Стало известно, когда Роналду может вернуться к тренировкам с основой «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду имеет шанс вернуться на поле на следующей неделе.
Португалец будет тренироваться индивидуально до понедельника.
После этого решение о возможном возвращении 37-летнего футболиста в основу будет принимать главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.
Есть вероятность, что Роналду сыграет с «Шерифом» в Лиге Европы в следующий четверг.
- В этом сезоне форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- На следующий день Роналду не включили в заявку на встречу с «Челси» и отстранили от тренировок в общей группе.
Источник: твиттер журналиста ESPN Роба Доусона