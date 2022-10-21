Стало известно, когда Роналду может вернуться к тренировкам с основой «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду имеет шанс вернуться на поле на следующей неделе.

Португалец будет тренироваться индивидуально до понедельника.

После этого решение о возможном возвращении 37-летнего футболиста в основу будет принимать главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Есть вероятность, что Роналду сыграет с «Шерифом» в Лиге Европы в следующий четверг.