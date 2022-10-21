Талалаев заявил, что готов остаться в «Торпедо» в случае вылета в Первую лигу

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о своей работе в клубе.

— У вас контракт на 2,5 года. Получается, это долгосрочная история, а не только про «не вылететь»?

— Мы реалисты, поэтому понимаем — шанс вылететь в Первую лигу есть. И наш тренерский штаб не снимает с себя ответственности и обязанности в восстановлении статуса-кво. Приняли команду в РПЛ — значит, закладываемся на то, если вдруг вылетаем ниже, то готовы работать там.

Контракт рассчитан на этот сезон плюс следующий, а дальше по решению клуба есть опция продления еще на сезон.