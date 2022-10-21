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    Руководство «МЮ» в полном составе поддержало решение тен Хага отстранить Роналду

    Руководство «Манчестер Юнайтед» поддержало решение главного тренера Эрика тен Хага отстранить от тренировок с основой нападающего Криштиану Роналду.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, на сторону тренера встали все боссы клуба.

    • В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
    • На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13956

      Skull_Boy 1 час назад

      Если тренер на него не рассчитывает какой смысл его держать, ради бренда смешно и он уже года 3, как не лучший

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