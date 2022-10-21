Руководство «МЮ» в полном составе поддержало решение тен Хага отстранить Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» поддержало решение главного тренера Эрика тен Хага отстранить от тренировок с основой нападающего Криштиану Роналду.
По информации журналиста Фабрицио Романо, на сторону тренера встали все боссы клуба.
- В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.
Источник: твиттер Фабрицио Романо