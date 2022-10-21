Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, почему принял предложение возглавить «Торпедо».

– Любой другой российской команде вы бы отказали?

– Так на меня и вышло несколько клубов РПЛ – всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило и дало шанс – первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой.

Это ощущение сложно передать, но я хорошо помню, когда еще в «Химках» мы пытались удержать Сашу Рязанцева и Равиля Нетфуллина – как раз от перехода в «Торпедо». Но они говорили: «Викторыч, пойми, мы не за деньгами, а хотим вернуться». И я не препятствовал их уходу, потому что это чувство дома нельзя купить ни за какие деньги.