Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Талалаев: «На меня вышли несколько клубов РПЛ – всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило»

    Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, почему принял предложение возглавить «Торпедо».

    – Любой другой российской команде вы бы отказали?

    – Так на меня и вышло несколько клубов РПЛ – всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило и дало шанс – первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой.

    Это ощущение сложно передать, но я хорошо помню, когда еще в «Химках» мы пытались удержать Сашу Рязанцева и Равиля Нетфуллина – как раз от перехода в «Торпедо». Но они говорили: «Викторыч, пойми, мы не за деньгами, а хотим вернуться». И я не препятствовал их уходу, потому что это чувство дома нельзя купить ни за какие деньги.

    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 13 турах).
    • Талалаев возглавил команду 13 октября.

    Новости по теме
    Талалаев: «Читаю «1984», захватило. Параллели с нынешнем временем? Давайте не будем об этом»
    Талалаев заявил, что готов остаться в «Торпедо» в случае вылета в Первую лигу 1
    Талалаев рассказал, мог ли он возглавить «Локомотив» после увольнения Циннбауэра
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11