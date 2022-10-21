Роналду: «Я не изменился, но накал страстей иногда берет верх»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в соцсетях.

В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.

В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).

На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

«На протяжении всей карьеры я стараюсь жить и играть с уважением к своим партнерам, соперникам и тренерам. Это не изменилось.

Я не изменился. Я тот же человек и профессионал, каким был последние 20 лет, играя в футбол на элитном уровне. Уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия решений.

Когда я был молодым, примеры старших и более опытных игроков имели огромное значение для меня. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодежи, растущей во всех командах, которые я представлял.

К сожалению, это не всегда возможно, и иногда накал страстей берет верх над нами. Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих партнеров по команде и быть готовым ко всему в любой игре.

Поддаваться давлению – это не выход. Это никогда не было выходом. Это «Манчестер Юнайтед», и мы должны выстоять. Скоро снова будем вместе», – написал Роналду.