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    Роналду: «Я не изменился, но накал страстей иногда берет верх»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в соцсетях.

    • В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
    • На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

    «На протяжении всей карьеры я стараюсь жить и играть с уважением к своим партнерам, соперникам и тренерам. Это не изменилось.

    Я не изменился. Я тот же человек и профессионал, каким был последние 20 лет, играя в футбол на элитном уровне. Уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия решений.

    Когда я был молодым, примеры старших и более опытных игроков имели огромное значение для меня. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодежи, растущей во всех командах, которые я представлял.

    К сожалению, это не всегда возможно, и иногда накал страстей берет верх над нами. Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих партнеров по команде и быть готовым ко всему в любой игре.

    Поддаваться давлению – это не выход. Это никогда не было выходом. Это «Манчестер Юнайтед», и мы должны выстоять. Скоро снова будем вместе», – написал Роналду.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Стоп всем 1 час назад

      Рон получает в МЮ такую зарплату, что тен Хагу придется перед боссами МЮ чего то там вымучивать....И кто такой этот тен Хаг ? Такой же как до него Рагник.

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