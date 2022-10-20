Канчельскис: «Спартак» – не команда, а нытики. Ноют и ноют, что за плаксы такие!»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Абаскаль не согласен с решением КДК? Они когда-нибудь вообще будут довольны? Всегда недовольны! Всегда кто-то виноват и неправ. То их душат, то бьют…

Что же они всe время плачут? Нытики какие-то. Не команда, а нытики! Ноют и ноют, что за плаксы такие!

Как маленькие дети, обижаются на всe. Ну решили дать обоюдно: если бы наказали одного Абаскаля – другое дело. Но обоюдно же дали. Какие могут быть обиды? Что они выдумывают? В стоге сена иголку ищут…» – сказал Канчельскис.