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    В «Локомотиве» высказались о будущем гендиректора клуба Леонченко

    Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев заявил, что генеральный директор клуба Владимир Леонченко останется на своем посту.

    «Конечно, генеральный директор остается на своем посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и все объяснит.

    Как член совета директоров, думаю: все будет зависеть от того, что мы все сможем дальше сделать, как поменять работу клуба», – сказал Бабаев.

    • Циннбауэр и Цорн покинули «Локомотив» в начале октября.
    • Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17233

      paracetamol 42 минуты назад

      Салман Бабаев такой же вор, как и Леонченко. ,Чистить эту авгиеву конюшню нужно до конца. Зря немцев отпустили, по ним тюряга плачет!

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