Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Чистый идиотизм». Быстров раскритиковал Зобнина за первый гол ЦСКА в дерби

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал первый гол ЦСКА в дерби со «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

    • ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    – Первый гол можно связать потерей концентрации?

    – Здесь, прежде всего, чистый промах спартаковцев. Зобнин, потеряв мяч, стал разводить руками – это чистый идиотизм, потому что считать, что кто-то из команды соперника будет тебе что-либо дарить, либо помогать, как-то глупо.

    Я считаю, что игроки ЦСКА правильно сделали. Ведь спартаковцы не остановили игру, когда видели, что лежат игроки соперника. На что рассчитывал Зобнин, не знаю. Может, надеялся, что игроки ЦСКА остановятся. Так что стечение обстоятельств и чисто заслуженный гол.

    Новости по теме
    Быстров: «Только клоуны могут говорить, что на Соболеве был пенальти»
    Непомнящий – о конфликте Федотова и Абаскаля: «Почему игрокам можно проявлять эмоции, а тренерам нельзя?!»
    Селюк: «Федотову нужно уважать коллег по цеху» 6
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +884

      Untitled-1 18 минут назад

      Алло, это Володька! Вы там вынос в аут вообще тренируете?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      НикКин 23 минуты назад

      Не ошибается только то кто не чего не делает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25843

      vladimir-7 > НикКин 13 минут назад

      Зобнину надо признать, что мяч у него отобрал Гайич и не делать вид,
      что ты хотел остановить игру, разводя руками от удивления, что у тебя
      чисто отобрали мяч, по твоей же вине.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11