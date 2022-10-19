«Чистый идиотизм». Быстров раскритиковал Зобнина за первый гол ЦСКА в дерби

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал первый гол ЦСКА в дерби со «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Карраскаля.

В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.

Матч завершился ничьей 2:2.

– Первый гол можно связать потерей концентрации?

– Здесь, прежде всего, чистый промах спартаковцев. Зобнин, потеряв мяч, стал разводить руками – это чистый идиотизм, потому что считать, что кто-то из команды соперника будет тебе что-либо дарить, либо помогать, как-то глупо.

Я считаю, что игроки ЦСКА правильно сделали. Ведь спартаковцы не остановили игру, когда видели, что лежат игроки соперника. На что рассчитывал Зобнин, не знаю. Может, надеялся, что игроки ЦСКА остановятся. Так что стечение обстоятельств и чисто заслуженный гол.