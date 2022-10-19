Изидор: «Цорн – очень хороший человек. Расстроен, что он ушел из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста спортивного директора московского клуба.

— У «Локомотива» будет новый тренер, сменился председатель совета директоров. Как можешь описать этот период?

— Я здесь для того, чтобы играть в футбол. Перестановки для меня не играют большого значения. Я в «Локомотиве», чтобы выигрывать игры, забивать голы и делать команду лучше.

— Томас Цорн лично приглашал тебя в «Локомотив». Сейчас он ушел. Что это значит для тебя?

— Это правда — Томас привез меня сюда. Цорн – очень хороший человек. У меня с ним прекрасные отношения.

Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит. Но это решение клуба — не мое. И я должен его уважать. Я не чувствую, что для меня что-то изменилось с уходом Томаса. Я все так же сконцентрирован на «Локо».