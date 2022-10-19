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    Изидор: «Цорн – очень хороший человек. Расстроен, что он ушел из «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста спортивного директора московского клуба.

    — У «Локомотива» будет новый тренер, сменился председатель совета директоров. Как можешь описать этот период?

    — Я здесь для того, чтобы играть в футбол. Перестановки для меня не играют большого значения. Я в «Локомотиве», чтобы выигрывать игры, забивать голы и делать команду лучше.

    Томас Цорн лично приглашал тебя в «Локомотив». Сейчас он ушел. Что это значит для тебя?

    — Это правда — Томас привез меня сюда. Цорн – очень хороший человек. У меня с ним прекрасные отношения.

    Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит. Но это решение клуба — не мое. И я должен его уважать. Я не чувствую, что для меня что-то изменилось с уходом Томаса. Я все так же сконцентрирован на «Локо».

    • Циннбауэр и Цорн покинули «Локомотив» в начале октября.
    • Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +382

      Эном айс 12 минут назад

      ja, ja, gut
      Жабёнок французский.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2478

      ALEX ML 32 минуты назад

      Хороший человек не профессия

      0
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