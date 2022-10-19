Федотов рассказал, как относится к Абаскалю и другим тренерам-иностранцам

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к тренерам-иностранцам в РПЛ.

– Как вы в целом относитесь к тренерам-легионерам? Кое у кого «обмен любезностями» после первого тайма вызвал вопросы на этот счет.

– С обеих сторон были какие-то эмоциональные выкрики, никакого конкретного смысла не имевшие. Повторяю: мы с коллегами едим один хлеб. Всегда с уважением относился к тренерам из любой страны.

Допустим, с большим удовольствием наблюдаю за работой в «Оренбурге» чеха Марцела Лички, с которым хорошо знаком и подробно общался на сборах. Мне очень понравилось его позитивное отношение и к жизни, и к футболу. Игра его команды – воплощение такой жизненной позиции.

– Можете теперь, в спокойной обстановке, сказать, как относитесь к Абаскалю и его труду в «Спартаке»?

– Понимаю, что Абаскаль проделал серьезную работу. Во время флеш-интервью перед матчем мне задали вопрос, в чем хорош соперник. Я ответил, что командной игрой. По-другому результаты не добываются.

Мы видели в каждом их матче страсть, желание побеждать. Это – заслуга тренера. Он сумел объединить ребят идеей.